Sivrihisar ilçesi Karacalar mahallesinde ikamet eden K.Y. (51), dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini telefonla arayan ve kendini avukat C.B. olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı adama, sağlık kuruluşlarından yararlanmadığı hizmetler karşılığında 3 bin 600 lirasının iade edileceğini söyledi. İade için 420 lira masrafın olduğunu anlatan dolandırıcıya inanan yaşlı adam, ATM üzerinden istenilen parayı yatırdı. Daha sonra aynı konu nedeniyle kendisini arayan şahsın yönlendirmesi ile farklı zamanlarda ATM üzerinden para yatırmaya devam eden K.Y., toplamda 14 bin 420 lira göndermiş oldu. Daha sonra dolandırıldığını anlayan mağdur vatandaş, davacı ve şikayetçi oldu.