Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Olay, Dere Mahallesi’ndeki PTT şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Selçuk K. sabah saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Kendisinin borcu olduğu, 2 yıldır ödemediği ve bugün en az 400 TL yatırması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, Selçuk K.’den PTT şubesine gitmesini istedi. Telaşla PTT şubesine gelen Selçuk K., burada para yatırmak isterken PTT görevlilerince fark edilince polise haber verildi. Bölgede 24 saat nöbet tutan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri kısa sürede olay yerine gelerek vatandaşın para yatırmasını engelleyip dışarı çıkardı. PTT önünde vatandaşa dolandırıldığını anlatmaya çalışan polis ekipleri, para yatırmaması gerektiğini söylerken, polisin yaptığı uyarı ve açıklamalara rağmen bir türlü ikna olmadı. Korku içinde halen parayı yatırması gerektiğini belirten Selçuk K., açıklamalara ikna olmayınca emniyete götürüldü.

Kendisinin telefonla arandığını söyleyen Selçuk K., “Beni telefonla aradılar. Parayı yatıracaksın dediler. Yatırmazsan 2 sene geçti icra takibe düşersin dediler. Ev sigorta parası falan dediler. Ben hiç anlamam. Görevli arkadaşlar yatırma dedi. Beni arayanlarda 11.00’e kadar yatır dediler. Yatırınca bana tekrar telefon et dedi” diye konuştu.

Yasin Can

