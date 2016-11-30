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Dolandırılmaya doymadı

Kırklareli’nde sosyal medyada tanıştığı dolandırıcının ‘iddia kuponu' yalanına inan vatandaş, kendisine vadedilen 38 bin 500 TL parayı almak için 3 kez para yatırdı.


30 Kasım 2016 15:36

Olay, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden tanıştığı E.K.'nın ‘İddia kuponu var oynar mısın? Bu işten yüklü para kazanırız’ diyerek hesap numarasını vermesi üzerine kuponu oynaması için şahsın hesabına 310 TL para yatırdı. Ertesi gün S.A.’ya telefon eden E.K. 38 bin 500 lira kazandığını, ancak parayı alabilmesi için 310 lira daha yatırmaları gerektiğini belirterek, S.A.’dan ikinci defa para yatırmasını istedi. Bu parayı da yatıran S.A. kazandığı zannettiği 38 bin 500 TL’nin kendi hesabına geçmediğini fark edince E.K.’yı aradı ve kazandığı paranın hesabına aktarılmasını istedi.

Dolandırılmaya doymadı
Parayı alamadığını, kuponu paraya çevirebilmek için 600 TL’ye daha ihtiyaç olduğunu ve parayı yatırması gerektiğini söyleyen şahsa alacağı 38 bin 500 TL’nin hayaliyle bir kez daha para yatıran S.A. 38 bin 500 TL'nin hesabına geçmediğini görünce, E.K'yı yine aradı. E.K. ise S.A.’dan bin TL daha istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan S.A. polise başvurdu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Halil Dağ 

 


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