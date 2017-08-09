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Dolap takarken camdan düştü |O anlar kamerada

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, inşaat halindeki aparta dolap takan mobilya ustası, açık camdan aşağı düştü. Ustanın düşme anı iş yeri kameraları tarafından kaydedildi.

Dolap takarken camdan düştü |O anlar kamerada

09 Ağustos 2017 13:24
Dolap takarken camdan düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 11.10 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 935 sokaktaki bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası Ahmet Yıldırım (27) inşaat halindeki apartın ikinci katında bulunan bir odaya mobilya taktığı sırada dengesini kaybetti. Balkonu olmayan odanın açık penceresinden aşağı yüz üstü düşen Yıldırım ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar Yıldırım'a müdahale ederek, 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Yıldırım’ı Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet Yıldırım’la birlikte çalışan işçi ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Mobilya ustası Ahmet Yıldırım’ın düşme anı apartın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamerada, önce camın kenarında bulunan korkulukların daha sonra da Ahmet Yıldırım’ın yüz üstü yere düştüğü görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Medeni Topaloğlu 

 


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