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Dolar bozduran herkese traş bedava

Türkiye’de dolarda yaşanan artışın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın; "Dolarlarınızı bozdurun ve Türk Lirası ile alışveriş yapın" çağrısına Erzincan’daki esnaftan destek geldi.

Dolar bozduran herkese traş bedava

05 Aralık 2016 09:31

Erzincan’da kuaför sahibi olan Kenan Albay, Dolara tepki ve Türk Lirasına destek olarak 300 Dolarını bozdurup makbuzu ile gelen müşterilerinden saç ve sakal kesiminde ücret talep etmeyeceğini belirtti. Kuaför Albay açıklamasında; “Ülkemiz ekonomisine destek olabilmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına uyarak hemşerilerimize bu hizmeti sunduk. Amacımız hemşerilerimizin ülke ekonomisine desteğini arttırmaktır. Umarız bu uygulamayı diğer esnaflarımızda hayata geçirir ve Türk Lirasının değerinin artmasında bir nebzede olsa katkıları olmuş olur.” ifadelerini kullandı.  

Fatih Gülnahar


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