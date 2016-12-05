Erzincan’da kuaför sahibi olan Kenan Albay, Dolara tepki ve Türk Lirasına destek olarak 300 Dolarını bozdurup makbuzu ile gelen müşterilerinden saç ve sakal kesiminde ücret talep etmeyeceğini belirtti. Kuaför Albay açıklamasında; “Ülkemiz ekonomisine destek olabilmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına uyarak hemşerilerimize bu hizmeti sunduk. Amacımız hemşerilerimizin ülke ekonomisine desteğini arttırmaktır. Umarız bu uygulamayı diğer esnaflarımızda hayata geçirir ve Türk Lirasının değerinin artmasında bir nebzede olsa katkıları olmuş olur.” ifadelerini kullandı.

Fatih Gülnahar