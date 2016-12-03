Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yaşanan gelişmelere değinerek, "Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız?" demesi üzerine Iğdırlı kuaför İhsan Salman hemen harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermek için bir kampanya başlatan kuaför İhsan Salman, doların 3 lira 50 kuruş seviyelerinde olduğunu hatırlattı. Vatandaşlara bir nebzede olsa yardımcı olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini kaydeden Salman, “Doların yükselmesinden sonra arkadaşlarımla konuşarak bir kampanya yapma gereği duyduk. 250 dolar bozdurup fişini bize getiren herkese ücretsiz saç sakal tıraşı yapacağımıza dair dükkanın camına yazı astık. 250 dolar bozdurup fişini bize getiren herkesi ücretsiz tıraş edeceğiz” dedi.

Müşterilerden Doğukan Tuncer ise, doların yükselmesinin iyi olmadığını belirterek, “Dolar yükseldikçe açlık başlıyor. İki ayda ancak tıraşa geliyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir kampanya yapmış. Keşke 250 dolarım olsa da bozdurup fişini getirerek bedava tıraş olsam” şeklinde konuştu.

ERCAN TUNÇ