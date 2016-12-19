Çardak beldesinde, dolar bozduran vatandaşlar, araçlarıyla ücretsiz feribotu kullanabiliyor. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Basri Ulaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Çardak-Gelibolu hattı feribot işletmeciliği yapan firma yetkililerinin desteği ile dolar bozduran vatandaşlara araçlarıyla bedava feribot geçişi sağlanıyor. 500 dolar bozdurarak makbuzunu ibraz edenler otomobil veya kamyonetleriyle geçebilecek. 1000 dolar bozdurduğunu ibraz edenler kamyon, otobüs veya TIR geçişlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Milli menfaatler doğrultusunda devam eden kampanyayı bizler de yürekten destekliyoruz. Vatandaşlarımızı Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Mustafa Uçmaz