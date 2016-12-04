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Dolar bozdurana tüm gün çayı bedava verecek

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doları bozdurup Türk lirasına çevirin çağrısı üzerine kampanya başlatan bir esnaf, dolar bozdurup makbuzuyla gelene çayı tüm gün ücretsiz verecek.

Dolar bozdurana tüm gün çayı bedava verecek

04 Aralık 2016 10:42
Dolar bozdurana tüm gün çayı bedava verecek - Tıkla İzle

Doların rekor seviyede seyretmesi üzerine Türkiye'de birçok işletme ve kamu kurumu da elindeki mal varlığını ya da doları Türk lirasına çevirerek doların kriz oluşturmasını engellemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doları bozdurup Türk lirasına çevirin' çağrısı üzerine Türkiye'nin birçok şehrinde esnaflar kampanya başlattı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kıraathane işleten Ahmet Karakoç, dolar bozdurup Türk lirasına çevirene tüm gün çayın bedava olacağını belirtti. Karakoç, "Bizim bu kampanyayı yapma amacımız dolarını bozdurup gelen arkadaşlara çayı bedava vererek devletimize destek olmak. Şu ana kadar gelen olmadı ama bir arkadaşımız elindeki doları bize vermeyi teklif etti, biz de bozdurup gelmesi gerektiğini söyledik" diye konuştu.
Kampanyayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Öksüz, "Devletimizin aldığı kararı destekleyerek, Ahmet arkadaşımızın başlattığı kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz. Elimizdeki doları bozdurursak ekonomimizi güçlendiririz. Bu tarz kampanyaları tüm esnaf arkadaşlar yaparak sadece Türk lirasına yatırım yapmalı" diye konuştu. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: çay, dolar


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