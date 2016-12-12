Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dolarınızı bozdurun’ kampanyası tüm yurtta olduğu gibi Ordulu vatandaşlar tarafından da destek verildi. Elinde doları olan birçok vatandaş döviz bürolarında dolarını bozdurarak parasını TL’ye çevirdi. Dolarını bozduran vatandaşlar ellerindeki parayı değerlendirmek amacıyla ilk olarak altına yatırım yaptı. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Hayati Keskin, dolarını bozduran birçok vatandaşın ekonomide en güvenilir liman olan altına yöneldiğini söyledi.

“Ekonomide en güvenilir liman altın”

Birçok vatandaşın dolar bozdurma kampanyasına ilgi gösterdiğini belirten Keskin, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı ‘dolar bozdurma’ çağrısına vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Dolarını bozduran vatandaşlar ellerindeki parayı altına yatırdı. Parasını ekonomide en güvenilir liman olan altına yatıran vatandaşlar hem ülkesini hem de ülke ekonomisini düşünerek bu yola başvurdu. Altına yatırım yapanlar genellikle işlemesiz çeyrek, cumhuriyet altını ve burma bileziklere ağırlık vererek yarın parasını geri alabileceği türlere yöneldi” diye konuştu.

“Kuyumcular için suni teneffüs oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile dolarını bozduran ve altına yatırım yapan vatandaşların kuyumcu esnafının yüzünün gülmesine olanak sağladığını ifade eden Adnan Hayati Keskin, “Vatandaşların ‘dolar bozdurma’ çağrısına uyarak dolarını bozdurup altına yönelmesi kuyumcu esnafının yüzünü güldürdü. İşlerin azaldığı bu dönemde yaşanan bu durum kuyumcular için adeta bir suni teneffüs oldu. Bu durum kuyumcu esnafına yaradı” şeklinde konuştu.

Doğan Arzık

