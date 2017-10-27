Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar yükseldi 3,81 lirayı geçti! İşte güncel döviz kurları (27 Ekim)

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,81 liradan alınan dolar 3,8120 liradan, 4,4370 liradan alınan euro ise 4,4390 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7720 liradan, euro ise 4,4250 liradan satılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararını dün açıklamıştı

Merkez, Ekim ayında faiz oranlarında beklenildiği gibi herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını; "Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8. Geç likidite penceresi faiz oranları da geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25" şeklinde açıklayarak herhangi bir değişimin yaşanmadığını kaydetti.

Döviz(Euro, Dolar) Kurları(Fiyatları) Nasıl Değişir, Neden Yükselir ya da Düşer?

Genel anlamda döviz, yabancı ülkelerin para birimlerini temsil eden belgelere verilen isimdir. Altın fiyatlarında olduğu gibi döviz kurları da(fiyatları) arz -talep dengesine göre belirlenmektedir. Ülkelerin dış dünya ile yaptığı alışverişlerde oluşan açık o ülkenin döviz talebidir. Yani bir ülkenin döviz talebi cari açığıdır diyebiliriz.