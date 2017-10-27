Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Ekonomi »
  • Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar yükseldi 3,81 lirayı geçti! İşte güncel döviz kurları (27 Ekim)

Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar yükseldi 3,81 lirayı geçti! İşte güncel döviz kurları (27 Ekim)

Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar güne yükselişle başladı. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrasında dolar yükselişe geçti. Serbest piyasada dolar 3,8120 liradan, euro ise 4,4390 liradan güne başladı.

Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar yükseldi 3,81 lirayı geçti! İşte güncel döviz kurları (27 Ekim)

27 Ekim 2017 09:26

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,81 liradan alınan dolar 3,8120 liradan, 4,4370 liradan alınan euro ise 4,4390 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7720 liradan, euro ise 4,4250 liradan satılmıştı. 

Merkez Bankası faiz kararını dün açıklamıştı

Merkez, Ekim ayında faiz oranlarında beklenildiği gibi herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını; "Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8. Geç likidite penceresi faiz oranları da geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25" şeklinde açıklayarak herhangi bir değişimin yaşanmadığını kaydetti.

Döviz(Euro, Dolar) Kurları(Fiyatları) Nasıl Değişir, Neden Yükselir ya da Düşer?

Genel anlamda döviz, yabancı ülkelerin para birimlerini temsil eden belgelere verilen isimdir. Altın fiyatlarında olduğu gibi döviz kurları da(fiyatları) arz -talep dengesine göre belirlenmektedir. Ülkelerin dış dünya ile yaptığı alışverişlerde oluşan açık o ülkenin döviz talebidir. Yani bir ülkenin döviz talebi cari açığıdır diyebiliriz.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç