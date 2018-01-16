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Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 16 Ocak 2018

16 Ocak 2018 Salı günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. İşte merak edilenler haberimizde…

Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 16 Ocak 2018

16 Ocak 2018 09:23

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,82 liradan alınan dolar 3,8220 liradan, 4,6850 liradan alınan euro ise 4,6870 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7850 liradan, euro ise 4,6520 liradan satılmıştı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.

Sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin haber akışının yanı sıra; TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in cuma günü açıklaması beklenen raporu TL üzerinde baskıya neden oluyor.

 

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