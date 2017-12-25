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Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 25 Aralık 2017

25 Aralık Pazartesi günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. Dolar kuru haftanın ilk gününde sakin bir başlangıç yaptı. İşte merak edilenler...

Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 25 Aralık 2017

25 Aralık 2017 09:22

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8060 liradan alınan dolar 3,8080 liradan, 4,5180 liradan alınan euro ise 4,52 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8180 liradan, euro ise 4,5290 liradan satılmıştı. 

Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.

 

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