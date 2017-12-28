Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 28 Aralık 2017

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8110 liradan alınan dolar 3,8130 liradan, 4,5520 liradan alınan euro ise 4,5540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,5510 liradan satılmıştı.

Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.