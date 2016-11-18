Güne 3,38 seviyesinden başlayan dolar/TL, FED Başkanı Janet Yellen'ın parlamentoda yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi ile birlikte, Fed'in faiz artırımına yakın olduğunu belirtmesi haberleriyle 3,40 seviyesine kadar yükselmesinin ardından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, ekonomi yönetiminin katılımıyla bugün toplanacağı ve döviz kurunda son dönemde yaşanan hızlı yükselişi değerlendireceği haberi ile düşüşe geçerek 3,37 seviyesinin altına geriledi. Kur şu sıralarda 3,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katıldığı bildirilen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalar, doların hareketleri önemli ölçüde etkileyecek.

