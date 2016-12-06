Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doların yükselmesi üzerine, dövizi olan vatandaşların bozdurup, Türk Lirası'na ve altına yatırım yapmaları yönündeki çağrısı üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Osmaniye’de de esnaf tarafından birçok kampanya başlatıldı.

Kadirli’de de 10 yıldır kırtasiyecilik yapan Bünyamin Taşkaya, ülkenin zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Ekonomik olarak devletimize saldırı yapılıyor, bütün millet olarak bu saldırılara karşı bir şeyler yapmak amacındayız. Dolar bozduranlara çeşitli kampanyalar başlatıldı, aslında hiç kullanmayanlar da var. Ben de bunlar için bir kampanya yaptım hiç dolar kullanmayana bir kitap hediye ediyorum” dedi.

Kırtasiye sahibi Taşkaya, bu zor günlerde Türkiye’ye ve Türk Lirası’na sahip çıkılması gerektiğini belirtti.