İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6820 liradan alınan dolar 3,6840 liradan, 3,9240 liradan alınan euro ise 3,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6890, liradan, euro ise 3,9430 liradan satılmıştı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI

Merkez Bankası toplam rezervleri 377 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Şubat ile biten haftada 377 milyon dolar azalarak 107 milyar 455 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 995 milyon dolar azalarak 92 milyar 517 milyon dolardan 91 milyar 522 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 3 Şubat haftasında 618 milyon dolar artarak 15 milyar 315 milyon dolardan 15 milyar 933 milyon dolara çıktı.

Ocak ayında en fazla külçe altın kazandırdı

Ocak ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,85 oranlarıyla külçe altın’da gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3,91, dolar yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,86 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 3,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 5,46, dolar yüzde 4,68, BIST 100 endeksi yüzde 3,37 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,68 ve DİBS yüzde 1,96 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,80 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,87 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,51 oranıyla yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı oldu.