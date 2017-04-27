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Dolar ne kadar? 27 Nisan dolar fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5650 liradan, euro ise 3,8920 liradan güne başladı.

Dolar ne kadar? 27 Nisan dolar fiyatları

27 Nisan 2017 10:06

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan, 3,89 liradan alınan euro ise 3,8920 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,9020 liradan satıldı.

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresindeki yarım puanlık faiz artışı sonrası sıkılaştırma adımlarıyla dolarda aşağı yön devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıkladığı vergi indirimi planının herhangi bir sürpriz içermemesiyle uluslararası piyasalarda dolarda önemli bir hareket görülmedi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 98.844 oldu.

Etiketler: dolar, euro, piyasa


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