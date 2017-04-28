Dolar ne kadar? 28 Nisan dolar fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 3,8750 liradan alınan euro ise 3,8770 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,8720 liradan satıldı.
Merkez Bankası çarşamba günkü toplantısında politika faizi ve faiz koridoruna dokunmamış, geç likidite penceresi faiz oranını yarım puan artırmıştı.
Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24 baz puanlık artışla yüzde 11.74'e yükseldi. Bu hamleler sonrası dolarda aşağı yön hızlanmıştı.
Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak.