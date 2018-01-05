Dolar ne kadar? 5 Ocak 2018 dolar fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7480 liradan alınan dolar 3,75 liradan, 4,5270 liradan alınan euro ise 4,5290 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7680 liradan, euro ise 4,55 liradan satılmıştı.

Global piyasalarda gerileyen ve yılbaşından bu yana zayıf bir görünüm çizen doların hafif aşağı yönlü eğilimini sürdürmesini bekleyen uzmanlar, bunun TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini ifade etti.

Dolar endeksi 91,58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.