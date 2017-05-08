Dolar ne kadar? 8 Mayıs dolar fiyatları

ABD tarımdışı istihdam verisi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısının azalması sonrası hafta sonu Fransa seçimlerinin de desteğiyle dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,53 liradan alınan dolar 3,5320 liradan, 3,88 liradan alınan euro ise 3,8820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5520 liradan, euro ise 3,9030 liradan satıldı.
Euro, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından dolar karşısında 1,10'u aşarak altı ayın zirvesine çıktı.