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Dolar ne kadar? İşte dövizden ilk rakamlar... 4 Mayıs 2017

Serbest piyasada dolar 3,5370 liradan, euro ise 3,8550 liradan güne başladı.

Dolar ne kadar? İşte dövizden ilk rakamlar... 4 Mayıs 2017

04 Mayıs 2017 09:24

ABD Merkez Bankası (Fed) dün gece beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Dolar karardan ciddi şekilde etkilenmedi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5350 liradan alınan dolar 3,5370 liradan, 3,8530 liradan alınan euro ise 3,8550 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5320 liradan, euro ise 3,8530 liradan satıldı.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici likidite adımları ve küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dün kur, enflasyon verisi ardından ilk tepki olarak yönünü aşağı çevirse de bu seviyeler kalıcı olmadı ve günün kalanında ağırlıklı 3.53 seviyesinin üzerinde hareket etti.

Etiketler: dolar, euro, piyasa


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