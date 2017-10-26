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Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2017 dolar ne kadar? Dolar Ekim ayının rekorunu kırdı| İşte dolarda son durum

Dolar fiyatları Ekim ayının rekorunu kırdı. Dün akşam hareketlenen dolar kurunda son durum ne oldu? Dolarda Ekim ayı rekoru! 26 Ekim 2017 dolar ne kadar?

Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2017 dolar ne kadar? Dolar Ekim ayının rekorunu kırdı| İşte dolarda son durum

26 Ekim 2017 21:36

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar yükseldi. Güne 3,7630 liradan başlayan dolar şu dakikalarda yükselişte.

9 Ekim'den beri uluslararası piyasada en yüksek 3.8351 seviyesini gören dolar, 20.58 itibarıyla 3.82 seviyesine yükseldi.

Euro/TL de 4,46 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Dolar ve euroda yaşanan yükselişler spekülatif'

Türkiye’nin gerek özel sektör gerekse kamu anlamında kısa vadeli mükellefiyetleri yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmadığını dile getiren Zeybekci, döviz kurlarında yaşanan yükselişlerin spekülatif ve geçici olduğunu söyledi. Zeybekci: “ Yakın gelecekte de böyle bir problem asla olmayacaktır. Diğer taraftan gerek AB gerek OECD gerekse G20 ülkeleri kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın kamu borçlarının milli gelire oranına baktığımızda da bunun ne kadar iyi bir seviyede olduğunu görürüz. Dolayısıyla Türkiye’nin spekülasyonlara bedel ödemesini kabul edilebilir bulmuyorum. Onun için de bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici etkiler olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: dolar fiyatları, dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2017 dolar ne kadar?

 

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