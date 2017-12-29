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Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık dolar fiyatları)

29 Aralık Cuma günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. ABD ile vize krizinin çözülmesi sonrasında dün 3,81 civarında olan dolar hızlı bir düşüş yaşadı. İşte dolarda son rakamlar..

Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık dolar fiyatları)

29 Aralık 2017 09:23

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,78 liradan alınan dolar 3,7820 liradan, 4,5170 liradan alınan euro ise 4,5190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,5170 liradan satılmıştı.

ABD ile vize krizinin çözülmesi sonrasında dün 3,81 civarından 3,77'nin altına kadar gerileyen dolar, 3,77-,3,78 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL ekim ayı başında karşılıklı vize işlemlerinin durdurulmasıyla işlem gördüğü 3,60 civarından 3,90'ın üzerine kadar yükselmişti. Bu seviyelerde kalıcı olmasa da TL bu dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

 

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