Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık dolar fiyatları)

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,78 liradan alınan dolar 3,7820 liradan, 4,5170 liradan alınan euro ise 4,5190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,5170 liradan satılmıştı.

ABD ile vize krizinin çözülmesi sonrasında dün 3,81 civarından 3,77'nin altına kadar gerileyen dolar, 3,77-,3,78 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL ekim ayı başında karşılıklı vize işlemlerinin durdurulmasıyla işlem gördüğü 3,60 civarından 3,90'ın üzerine kadar yükselmişti. Bu seviyelerde kalıcı olmasa da TL bu dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.