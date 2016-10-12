Diğer
Kategoriler

Dolar tarihi rekorunu tazeledi

Dolar, TL karşısında gün içindeki hareketlenmeyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Dolar tarihi rekorunu tazeledi

12 Ekim 2016 16:22

Güne 3,0810 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Başbakan Yıldırım'ın Başkanlık sistemi açıklamasının ardından kademeli olarak yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'deki yükselişin Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişlere karşın faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkili olduğu belirtildi. Yeni rekor seviyesi 3,0974 oldu.

Dolar bir önceki tarihi rekorunu 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, 20 Temmuz'da 3.0973 ile yapmıştı. 

Etiketler: dolar, tarihi rekor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!