Güne 3,0810 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Başbakan Yıldırım'ın Başkanlık sistemi açıklamasının ardından kademeli olarak yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'deki yükselişin Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişlere karşın faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkili olduğu belirtildi. Yeni rekor seviyesi 3,0974 oldu.

Dolar bir önceki tarihi rekorunu 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, 20 Temmuz'da 3.0973 ile yapmıştı.