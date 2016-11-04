Yurt içinde yaşanan gelişmeler piyasaları olumsuz etkiledi. Sabah ve öğlen saatlerinde iki kez rekor kıran dolar ve euro, Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısı ve HDP Eş Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasının etkisiyle gün içinde üçüncü kez rekor tazeledi. Öğlen saatlerinde TL karşısında 3,15'i aşan dolar, yükselişini sürdürerek 3,1645 seviyesine ulaştı. Euro ise gelişmelerin etkisiyle artı yönde harekete geçerek 3,51'in üzerine çıktı.

Gelişmeler sonrası Borsa İstanbul'da da sert düşüşler meydana geldi. BİST 100'deki kayıplar saat 16.50'de yüzde 3'ü aştı. Endeks şu sıralarda 74 bin 410 seviyesinden işlem görüyor.