Gökkuşağı salonunda gerçekleştirilen açıklamada konuşan salon sahiplerinden Murat Ergenç, "Ülke değerlerimize, ülkemizin parasına sahip çıkmak adına salonlarımızda Amerikan Doları gerçeğinin veya sahtesinin herhangi bir şekilde atılmasını istemiyoruz. Amerikan Dolarını salonlarımızdan reddediyoruz" dedi.

Düğüne katılanların jestlerini Türk parasıyla da yapabileceklerinin anlatan Ergenç, "Gelinimize, damadımıza böyle bir jest yapılacaksa bunun Türk parasıyla yapılmasını tercih ediyoruz. Düğün sahiplerini düğünden önce uyarıyoruz. Böyle bir şey yapmamalarını istiyoruz. Buna uyan düğün sahiplerini jest anlamında gelin ve damadı yemeğe götüreceğimizi söylüyoruz. Aldığımız karar doğrultusunda bundan sonra salonlarımızda sahte veya gerçek hiçbir şekilde dolar atılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından salon sahipleri Murat Ergenç, Salih Öngel ve salon çalışanları sahte dolarları çakmakla ateşe verdi. Eyleme katılanlar dolarların yanmasını akışlarla destekledi. Açıklama sonunda salonun birçok noktasına 'salonlarımızda dolara hayır' dövizleri asıldı.

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