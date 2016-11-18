Yozgat’ta kömür satıcılığı yapan Ahmet Bozkurt, havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kömür satışlarının bir hayli arttığını ifade etti. Kömür satışlarının artmasının yanı sıra kömürün ton fiyatının da arttığını belirten Bozkurt, bu artışı doların yükselmesine bağladı.

Doların son günlerde yükselişe geçtiğini söyleyen Ahmet Bozkurt, kömürün ton fiyatının da 100 TL arttığını açıkladı. Bozkurt, “Kömürde gerçekleşen artış vatandaşı ister istemez üzdü. Vatandaş kömürünü peşin almak yerine taksitle alıyor. Bazı vatandaşlar devletten aldıkları kömür yardımlarına ilave olarak yarım ton kömürle kışı geçiriyorlar. Geçen yıl 550-600 lira olan sobalık kömürün tonu 700 liraya çıktı. 700 lira olan kaloriferlik kömürün tonu ise 800 lira oldu. Vatandaşlar kömür alırken daha çok kalitesine bakıyor. Ayrıca kömüre nazaran odun fiyatında ise artış olmadı” dedi.

Yıllık 1.5-2 ton kömürle kışı geçirdiklerini belirten Habip Genç isimli vatandaş ise kömürde yaşanan artışın bütçelerini sarstığını dile getirdi. Yaklaşık 1 ay önce kömürlerini alan vatandaşların kar ettiklerini açıklayan Genç, “Kömürlerimizi mecburen taksitle alıyoruz. Yılda yaklaşık 2 ton kömür yakıyorum. Emekliyim ve 2 çocuk okutuyorum. Kömürde yaşanan artış bizi zora sokuyor” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Yürekli isimli vatandaş ise “Bazı vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamak için kömürlerini önceden almışlardı. Biz havaların iyice soğumasını bekledik ama hata yapmışız. Kömürün tonuna 100 lira zam geldiğini öğrendik. Emekli maaşıyla zaten zor geçiniyoruz. Ben de kömürü taksitle alıyorum. Yıllık 1.5 ton kömür ile kışı geçirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.