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Dolara karşı yeni önlem

Kamu kurumları ve kamu bankalarının mali kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dolara karşı yeni önlem

08 Aralık 2016 11:33

Kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini öngören Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak. Tebliğ hükümlerine tabi olan kurumlar, döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması veya AB tarafından sağlanan ve döviz cinsinden hibe anlaşmaları ile uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla döviz tevdiat hesabı açtıracak.

Kurumların gerçekleştirilen tahsilat tutarları takip eden işgünü içinde; yurtiçinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunlu tutulduğu, kamu kurumlarının mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, tebliğde yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamayacağı bildirildi. Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kar payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemeyecek. Kamu sermayeli bankalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları, kefalet ve yardımlaşma sandıkları, dernekler, federasyonlar, muhtarlıklar ile yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları tebliğ kapsamı dışında yer aldığı açıklandı.
 


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