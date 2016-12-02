Güne 3,4970 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içindeki rekorlu ve sert yükselişine devam ediyor. Art arda tarihi rekorunu yenileyen kur, en son 3,59'u da aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ve döviz fiyatları ile açıklama yapması ile dolar/TL paritesi kademeli artışını sürdürerek yeni rekorunu 3,5992'e taşıdı. Ardından bir miktar gerileyen dolar/TL şu sıralarda 3,5520 seviyesinden işlem görüyor.

Dolarla birlikte euro da 3,8301 TL'ye kadar çıkarak rekor tazeledi. Euro ise şu sıralarda 3,7815 seviyesinde seyrediyor.

