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Doları bozduran vatandaş, altına yatırım yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısının ardından vatandaşlar, bozdurduğu dövizleri altına yatırmaya başladı.

Doları bozduran vatandaş, altına yatırım yapıyor

04 Aralık 2016 09:33
Doları bozduran vatandaş, altına yatırım yapıyor - Tıkla İzle

Amerikan Doları'nın hızlı yükselişi sonrasında vatandaşlara 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından Gaziantepli vatandaşlar dövizleri bozdurduktan sonra kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcular ise vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun kaldı.

“Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor”

Kuyumcu Mehmet Boynukısa, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İnşallah daha iyi olacak. Vatandaşlar dövizlerini Türk Lirasına çeviriyor. Altının da yükselişte olmasından dolayı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Altının yükseleceği konusunda söylentiler var vatandaşlar o nedenle dövizi bozdurup altına yatırım yapıyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısının da büyük etkisi oldu” dedi.

“Reisimiz ne derse başımız gözümüz üstüne”

10 bin dolarını bozdurarak altına yatırım yaptığını söyleyen Mehmet Kök, “Genç bir yatırımcıyım ortalama 10 bin dolar param vardı. Reisimizin bize söylediği sözü dinledim ve altına yatırım yaptım. Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Reisimiz ne derse başımız gözümüz üstüne. Öl derse ölürüz, dolar bozdur derse dolar bozdururuz, altın al derse altın alırız. Cumhurbaşkanımızdan gelen her şey bizim kabulümüzdür. Amerika istediği kadar doları yükseltebilir biz bozdurmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Mustafa Çiçek
GAZİANTEP 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar


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