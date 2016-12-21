Son dönemler içerisinde Amerika Devlet Başkanı seçimlerini Donald Trump’ın kazanması, Orta Doğu bölgesinde yaşanan olumsuz gelişmeler, ülkemizde yaşanan gelişmeler ve dış ülkelerde yaşanan bir takım gelişmeler sonucunda dünya üzerinde en çok kullanılan para birimi olan doların ani yükselişi pek çok sektörde hammadde fiyatlarında yansımaktadır. Bu bağlamda yaşanan dolar yükselişinden kaynaklı hammadde fiyatlarındaki yükseliş sebebi ile gayrimenkul sektöründe bir takım hareketlilikler meydana gelmektedir. Bu söz ettiğimiz hareketliliklerin daha büyük ölçülerde hissedilmesi an meselesidir.

Mevcut yılın sonuna gelmişken 2017 yılı içerisinde dolar dövizinin kur artışından kaynaklı olarak inşaat sektörünün olağan seyrinin altında bir ivmelenmeye sahip olması beklentiler arasındadır. Bütün sektörlerde gözlemlendiği gibi inşaat sektörünü de olumsuz yönde etkileyen dolar artışı sebebi ile hammadde fiyatlarındaki artış konut fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Bu nedenden ötürü konut alacak kişiler bu konuda biraz ellerini çabuk tutmalıdırlar. Bu durumların sonucu olarak yeni yılın ikinci ayından itibaren yeni inşa edilen konutlar ve hazır stokta olan konutların fiyatları tüketici kesim için biraz el yakıcı derecede olacaktır.

Söz etmekte olduğumuz konut zamlarının temel sebebi olan dolar fiyatındaki artış, inşaat hammaddelerinden olan betonun metreküp fiyatında üçte bir oranında bir zamma sebep olacak. İnşaat demirini 1200 TL’den 1800 TL’ye yükselmesi bu duruma en iyi örnek olarak gösterebiliriz.

EmlaktaHaber.com’un derlediği TÜİK verilerine göre 2013 yılından 2016 yılına kadar olan süreç içerisinde istikrarlı bir konut satış grafiği gözlenmektedir. Ancak bu konut satışları yıllar arasında kıyaslandığı zaman aylar arasındaki konut satış rakamlarında bir uyuşmazlık gözlemlenmektedir. Bu konut satış sayılarındaki uyuşmazlığın o dönemler içerisindeki gerçekleşen olumlu ya da olumsuz gelişmelerden dolayı etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu son dönem içerisinde yaşanan siyasi ve piyasa bazındaki gelişmelerden ötürü yükselen dolay kurunun bu yıl içerisindeki konut satışları üzerinde olumsuz bir etki bırakması beklenmektedir.

2013 - 2016 yılları arası konut satış rakamları verisi:

https://emlaktahaber.com/upload/emlak-satis-verileri.pdf

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından piyasalarda yaşanan kıpırdanmalar, dolar seviyesiniz yükseliş göstermesi şu ana dek inşaat sektöründe gözle görülür bir fiyat artışına sebep olmadı. Bu durumun çok sürmeyeceği hepimizin bildiği bir gerçek. Markalı konut üreticileri inşa ettikleri dev konut projelerinin inşa aşamasında kullandıkları pek çok malzemenin yurt dışından tedarik edildiğini ve bu gelişmelerin ve son dolar yükselişinin ardından söz konusu yapı malzemelerini geçmiş dönemlere kıyasla ortalama yüzde 20 oranında daha paralı bir bedele tedarik ettiklerini dile getiriyorlar.

Ülkemizin konjonktürel belirsiz bir durumda devam etmesi ve FED tarafından Aralık ayı kapsamında faiz artırımı gerçekleştirmesi durumunda 2016’nın son günlerinde küçük oranda bir konut zammı ve 2017 yılının ilk iki ayı içerisinde de beklenen büyük ölçekte bir konut zammı tüketici kesimi olumsuz etkileyecektir. Bu sürecin devamında emlak piyasasında ne gibi gelişmeler meydana gelecek henüz net bir yorum yapılamıyor ancak konut alacak kişiler yeni yıldan önce konut alımı gerçekleştirirlerse büyük ölçüde kar etmiş olacaklardır.

Kaynak: EmlaktaHaber.com

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