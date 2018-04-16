'Doların yükselişi ikinci ele ilgiyi artıyor'

İkinci el eşya sitesi bursabuluyor.com Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, dolar kurundaki yükselişle elektronik eşya fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. Meriç, bu artışın vatandaşları ikinci el ürün almaya yönelttiğini söyledi.

“Halkımız doların kontrolüz gücü altında ezilmemeyi tercih ediyor”

Meriç, vatandaşların ikinci ele yönelerek doların kontrolsüz gücü altında ezilmemeyi tercih ettiğini belirterek, “Günümüzde insanlar tasarruf yapabilmek amacıyla ikinci el ürünlere yoğun bir şekilde ilgi göstermektedir. Bildiğiniz gibi ülkemize gelen elektronik ürünlerin finans akışı dolar üzerinden sağlanmaktadır, bu sebepten son günlerde doların kontrolsüz hareketleri elektronik ürünler piyasasında ciddi fiyat artışlarına sebep oldu. Halkımız doların kontrolsüz gücü altında ezilmemeyi tercih ediyor, geçici bir sürede olsa ikinci el elekronik ürünler ile ihtiyaçlarını gideriyor. Son dönemlerde görüyoruz ki bursabuluyor.com’da yeni açılan satılık ikinci el elektronik ürünlerin ilan sayısı, ilan değişimleri büyük oranda artış göstermiştir. bursabuluyor.com’da sahibinden yada kurumsal şirketler aracılığıyla satılık veya kiralık araçlara, evlere ve daha binlerce kategoride ilanların verilmesine olanak tanınmaktadır. Bunun dışında, internet sitesi aracılığıyla ikinci el cep telefonu ya da bilgisayar gibi çeşitli eşyaların ilanlarına ulaşmak da mümkündür” dedi.

Meriç konuşmasına birlik ve beraberlik mesajı vererek şu şekilde devam etti: ”bursabuluyor.com ailesi olarak tüm halkımıza buradan sesleniyoruz; evlerinizde bulunan kullanmadığınız tüm ürünleri, tüm eşyalarınızı lütfen satışa çıkarın, sizlerin ihtiyacı olmayan ürünler başkalarının ihtiyacı olabilir. Doların kontrolsüz yükselişi, ekonomimizi yıpratma hareketleri, paramızın değerine darbe vurmaya çalıştığı şu günlerde birlik beraberlik bilinci içerisinde olmak ekonomimize en büyük katkıdır.”