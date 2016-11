Her gün yeni bir rekor kıran dolar yatırımcılarını sevindirirken, ekonomistleri ise korkutuyor. Dolar ve euronun yükselmesine bağlı olarak mazot, benzin ve diğer ürünlere gelebilecek zam konusunda dövizciler ve vatandaşlar ise tedirgin. Döviz piyasasındaki durumla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 24 yıllık dövizci Karteper Döviz Bürosu Müdürü Mehmet Karacan, ABD'deki seçimlerin tüm dünyayı etkilediğini söyledi. Bu etkinin Türkiye'de de hissedildiğini belirten Karacan, "Tahmini olarak doların 3.435 seviyelerine, euronun da 3.700 seviyelerini tekrar görmesini bekliyoruz. Bu artış piyasayı çalkalayabilir. Tabi yatırımcıları da bu yöne çekebilir. Ancak yatırımcılar piyasayı bizden daha iyi biliyorlar. Tahminim dövizin yönü yukarıya doğru görünüyor, o yüzden yatırım yapılacaktır. Bu artış tabi ülkemizde diğer ürünlerde de hissedilebilir. İster istemez Türkiye'de her şey enflasyona bağlı oluyor. Bu artışta enflasyonu etkileyecektir. Gerek tüketici fiyatı, gerek üretici fiyatlarına yansıyacaktır. Bu mazota, benzine, diğer her şeye otomatikman zam geldiği zaman yiyeceğimiz her şeye de zam gelecektir. Bu da ekonomiyi etkileyecektir. Ne olacaktır Türkiye'nin büyümesini etkileyecektir, enflasyonunu etkileyecektir. Bunun sonunda yine zararı vatandaşa olacaktır. Vatandaşın cebinden çıkacak paraya olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıla göre dolar yüzde 12 yükseldi"

Geçen yıl ile bu yıl arasında çok ciddi bir yükseliş olduğunu vurgulayan Karacan, "Geçen yıla göre yüzde 12 civarında doların fiyatı yükselmiş durumda. Bu demektir ki dolar 2.800'lerden 3.300'lere çıkmış. Buda oldukça büyük rakamlar. Bu her konuda bizi çok etkiliyor. Bizim piyasamızda da garip bir şey var. Özellikle ülkemizde tam tersi bir durum söz konusu. Türk halkı genelde dolar yükseldiği zaman alıyor, düştüğü zaman satıyor. Şu anda da öyle bir durum var. Genelde vatandaşımız dolar yükseldiği zaman alıma geliyor. Ancak bunu fırsat bilip satış yapanlarda var. Şu anda ortalama ancak dengede. Alımda, satımda birbirine denk gidiyor" şeklinde konuştu.

Yatırım yapacaklara da bir tavsiyede bulunan Karacan, "Eskiden insanlara daha rahat bir şekilde tavsiye yapıyorduk. Çünkü eskiden görüneni tahmin edebiliyorduk. Şu anda ise o mümkün değil. Dünyada o kadar şey o kadar hızlı değişiyor ki günübirlik değişimler oluyor. Bir bakıyorsun dünyanın herhangi bir ülkesinde bir anda olaylar başlıyor ve piyasa bir anda çalkalanıyor. Bu da dolar, euro ve altını bir anda yükseltiyor ve Türkiye'deki ekonomi de bundan küçük de olsa etkilenebiliyor. Biz bunu artık öngöremiyoruz. Şu anki mevcut şartlara göre dövizin yönü yukarılarda. Tüketici ya da yatırım yapmak isteyenler dövizden yana tercihini kullanabilirler. Ben kaybetmeyeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Koray Ünlü