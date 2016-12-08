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Dolarını bozdur, araç bakımın bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun, altına ya da TL’ye çevirin” çağrısına, Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Halil Kılıç’tan da destek geldi.

Dolarını bozdur, araç bakımın bedava

08 Aralık 2016 15:13

Kılıç, Oda olarak başlattıkları kampanya ile dolarlarını bozdurup makbuzunu getiren araç sahiplerinin bütün bakımlarını ücretsiz olarak yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dolar bozdurun’ çağrısına sanayi çarşısı esnafı olarak destek verdiklerini belirten Kılıç, “Türk Lirası’na değer kazandırmak için Eskişehir’deki bütün araç sahiplerinin, 500 ile 1000 arasında dolar bozduran esnafların, makbuzlarını getirdikleri takdirde araç işçilikleri, bakımları Oto Tamirciler Odası tarafından karşılanacaktır. Ücretsiz olarak bu işleri yaptırabileceklerdir. Eskişehir’deki bütün diğer odalarımızı da bu kampanyalara davet ediyoruz. Eskişehir araç sahibi dolarını, euronu bozdur aracın bakımını yaptır. Kampanyamız 1 ay sürecek” dedi.

Esnaf Suat Sevim ise, 5 bin 900 euro ve bin dolar bozdurmasının ardından makbuzunu göstererek, “Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bizler de elimizdeki dolarları bozdurduk. Bütçemize katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar bozdur kampanyası, Türk lirası


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