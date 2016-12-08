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Dolarını bozdurana 15 bin liralık konut indirimi

Kahramanmaraşlı bir inşaat firması 15 bin dolar bozdurana 15 bin TL indirimli ev satacağını duyurdu.

Dolarını bozdurana 15 bin liralık konut indirimi

08 Aralık 2016 13:02

"Dolarını bozdur oyunu boz" sloganı ile Türkiye’de 4 gün önce başlatılan kampanyaya şu ana kadar 17 milyar dolar bozduruldu. Kahramanmaraş’ta ise bir inşaat firması 15 bin doları bozdurup dekont getirenlere 15 bin TL ev indirimi yapacağını duyurdu. Firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Kılınç, “Şirket olarak, 15 bin dolar bozdurup makbuzunu bize getirene, daire satışlarımızda 15 bin Türk lirası indirim yapıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibari ile dolar ile alışverişi boykot ediyoruz sloganı ile kampanya başlattık. Şu ana kadar daire satışlarımızda bunları uyguladık. Vatanımız tek, bayrağımız tek. Onun için bu kampanyaya bizde böyle destek veriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyen Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize bu yakışır. Küresel oyunların asla ve asla içinde olmayacağız” dedi. 

Çağrı Solak

Etiketler: İbrahim Kılınç


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