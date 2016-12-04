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Dolarını bozdurana alışverişte indirim

Muş’un Bulanık ilçesindeki esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vererek, dolar bozduranlara yüzde 5 ile 10 indirimli alışveriş imkanı getirdi.

Dolarını bozdurana alışverişte indirim

04 Aralık 2016 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Son günlerde bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız?" sözleri üzerine Bulanıklı bir market sahibi de elindeki doları bozduranlara alışverişte indirim kararı aldı. Veysi Yılmaz, işlettikleri hipermarketin girişine astırdığı ‘Dolarını boz, yüzde 5’den yararlan’ yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi. Yılmaz, “Biz Bilican Firması olarak market, züccaciye ve şarküteri grubundaki iş yerlerimizde bu kampanyayı destekliyoruz. Devletimize yardımcı olmak için artık dolara yok diyoruz. İster 1, ister bin dolar olsun kim getirip bozarsa biz alışverişlerinde yüzde 5 ile 10 indirim yapacağız” dedi.

Alışveriş yapan müşterilerden Hacı Kerem Kılınç ise, dolarını bozdurup gelip alışveriş yaptığını belirterek, “Dolar ve euro sahibi arkadaşlarımız, ülkemize yardım anlamında parasını bozdursun. Zor günlerden geçiyoruz. Bizde insanların dövizlerini bozdurup ülkemize katkıda bulunmalarını destekliyoruz. Onun için doları ve eurosu olan bunu bozacak ve ülkesine katkı sağlayacak. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Galip Kılınç
MUŞ 


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