Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Dolarlarınızı bozdurun TL'ye çevirin veya altın alın’ çağrısının ardından Osmaniye’de pastanecilik yapan Hamit Gümüş, 250 dolar bozdurana baklava ikram edeceğini belirtti.

Kendisinin Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından 3 bin dolarını TL'ye çevirdiğini belirten Gümüş, “15 Temmuz ülkemiz için çok kötü bir gündü. Milletin dik duruşu, milletin paçavralara izin vermeyişi, tankların, tüfeklerin altına girmesi bizi müthiş derecede gururlandırdı. Şimdi de ekonomik olarak bir darbe yapmaya çalışıyorlar. Biz de buna halk ve devlet olarak izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu karar bizleri çok mutlu etti. Bizler de onun arkasındayız. Dolarlarımızı bozduruyoruz. Dolarlarını bozduran arkadaşlara da burada tatlı yediriyoruz ve ağızlarını tatlandırıyoruz. Kendim 3 bin dolarımı bozdurdum. Bütün esnafları bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Varlığımız devletimize feda olsun. Devletimiz varsa biz varız” diye konuştu.

250 dolarını bozdurana Hamitteyiz Pastanesi olarak tatlı ikramında bulunduklarını ifade eden pastane çalışanı Habibe Delikurt, “Dolarını bozdurana müessesemizden tatlı ikramında bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu kararı destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Devletimiz varsa biz varız. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bu dik duruşundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz" dedi.



Kasım Karadağ

