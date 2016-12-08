Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dolarını bozdurana evinin kapısını açacak

Dolarını bozdurana evinin kapısını açacak

Emekli maaşıyla 8 nüfuslu Suriyeli aileye sahip çıkan 70 yaşındaki Şerif Dağdelen, yerli ve yabancı turistlere dolar bozdurmaları çağrısında bulundu.

Dolarını bozdurana evinin kapısını açacak

08 Aralık 2016 09:35
Dolarını bozdurana evinin kapısını açacak - Tıkla İzle

Kampanyaya destek veren yerli ve yabancı turistleri otel masrafından kurtaracağını belirten Dağdelen, dolarını bozduran turistlere ikram etmeyi düşündüğü kebap ve yöresel yemekler için hazırlıklara başladı.

Gaziantep'te yaptığı iyiliklerle tanınan ve emekli maaşıyla 8 nüfuslu Suriyeli aileye sahip çıkarak evini açan 70 yaşındaki Şerif Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doları bozma çağrısına destek verdi. Dağdelen, Gaziantep'e gelen turistlere çağrıda bulunarak, dolarlarını bozdurmasını istedi. Dövizini bozduran turistin otel yerine kendi evine gelebileceğini belirten Şerif Dağdelen, hiç para almayacağını ifade etti. Bozdurulacak dövizin miktarının önemli olmadığını belirten Dağdelen, bir dolar da bin dolar da bozdurana kapısının açık olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun telefonla arayıp teşekkür ettiği 70 yaşındaki Şerif Dağdelen, miktarın önemli olmadığını, dolarını bozan herkese evinin kapısının açık olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanına tam destek verdiğini vurgulayan Dağdelen, “Türkiye zor günlerden bugünlere geldi. Eskiden her şeyimizi dışarıdan alırdık. Bu milletin içinden gelen Recep Tayyip Erdoğan bu bağımlılığı bozdu. Allah'a şükür bugün her şeyimiz var. Dış güçler fiilen yapamadıklarını bugün döviz ile yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu oyunu görerek buna dur dedi. Biz de sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

Kebap, beyran hazırlayacak
Şerif Dağdelen, evinde kalacak turistlerin 5 yıldızlı oteldeki gibi rahat edebilmesi için imkanları ölçüsünde elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Emekli kebap ustası olan Şerif Dağdelen, kebap ile beyran gibi yöresel yemekler için kolları sıvadı. Gerekli malzemeleri hazırlayan Dağdelen, "Benim bir evim bir de emekli maaşım var. Buradan çağrı yapıyorum, Gaziantep'e gelen turistlere, normal vatandaşa, kim olursa olsun dolarını bozan herkesi evimde misafir edeceğim. İstedikleri kadar kalabilirler, boş odam çok yeter ki bu ülkeye destek versinler” ifadelerini kullandı.

Tek dövizi olan 10 dolarını da gönderdi
Dağdelen, tek dövizi olan 10 doları da Türk Lirası'na çevirmesi için Şahinbey Çukur Mahalle Muhtarı Aladdin Demir'e teslim etti. Bozdurmak üzere parayı alan Muhtar Demir ise "Şerif Dağdelen benim mahallemde oturuyor. Yüreği büyük bir insandır. Bugün beni aradı, 10 doları olduğunu, bu vatana katkı olsun diye bozdurmamı istedi. Ben de bu 10 doları almaya geldim. tabi sohbet esnasında da, Şerif amca kim dolar bozdurursa, evinde ağırlayacağını söyledi. Turist olsun, Türk olsun, Kürt olsun, fark etmeyeceğini doları bozduran her turistin ücretsiz evinde kalabileceğini söyledi. Tek isteğinin de insanların bu dolardan vazgeçmesi olduğunu söyledi. Böyle bir duyarlı insanın olmasından çok mutluyum” diye konuştu.

Lider Olgun - Serhat Demir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç