Kampanyaya destek veren yerli ve yabancı turistleri otel masrafından kurtaracağını belirten Dağdelen, dolarını bozduran turistlere ikram etmeyi düşündüğü kebap ve yöresel yemekler için hazırlıklara başladı.

Gaziantep'te yaptığı iyiliklerle tanınan ve emekli maaşıyla 8 nüfuslu Suriyeli aileye sahip çıkarak evini açan 70 yaşındaki Şerif Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doları bozma çağrısına destek verdi. Dağdelen, Gaziantep'e gelen turistlere çağrıda bulunarak, dolarlarını bozdurmasını istedi. Dövizini bozduran turistin otel yerine kendi evine gelebileceğini belirten Şerif Dağdelen, hiç para almayacağını ifade etti. Bozdurulacak dövizin miktarının önemli olmadığını belirten Dağdelen, bir dolar da bin dolar da bozdurana kapısının açık olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun telefonla arayıp teşekkür ettiği 70 yaşındaki Şerif Dağdelen, miktarın önemli olmadığını, dolarını bozan herkese evinin kapısının açık olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanına tam destek verdiğini vurgulayan Dağdelen, “Türkiye zor günlerden bugünlere geldi. Eskiden her şeyimizi dışarıdan alırdık. Bu milletin içinden gelen Recep Tayyip Erdoğan bu bağımlılığı bozdu. Allah'a şükür bugün her şeyimiz var. Dış güçler fiilen yapamadıklarını bugün döviz ile yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu oyunu görerek buna dur dedi. Biz de sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

Kebap, beyran hazırlayacak

Şerif Dağdelen, evinde kalacak turistlerin 5 yıldızlı oteldeki gibi rahat edebilmesi için imkanları ölçüsünde elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Emekli kebap ustası olan Şerif Dağdelen, kebap ile beyran gibi yöresel yemekler için kolları sıvadı. Gerekli malzemeleri hazırlayan Dağdelen, "Benim bir evim bir de emekli maaşım var. Buradan çağrı yapıyorum, Gaziantep'e gelen turistlere, normal vatandaşa, kim olursa olsun dolarını bozan herkesi evimde misafir edeceğim. İstedikleri kadar kalabilirler, boş odam çok yeter ki bu ülkeye destek versinler” ifadelerini kullandı.

Tek dövizi olan 10 dolarını da gönderdi

Dağdelen, tek dövizi olan 10 doları da Türk Lirası'na çevirmesi için Şahinbey Çukur Mahalle Muhtarı Aladdin Demir'e teslim etti. Bozdurmak üzere parayı alan Muhtar Demir ise "Şerif Dağdelen benim mahallemde oturuyor. Yüreği büyük bir insandır. Bugün beni aradı, 10 doları olduğunu, bu vatana katkı olsun diye bozdurmamı istedi. Ben de bu 10 doları almaya geldim. tabi sohbet esnasında da, Şerif amca kim dolar bozdurursa, evinde ağırlayacağını söyledi. Turist olsun, Türk olsun, Kürt olsun, fark etmeyeceğini doları bozduran her turistin ücretsiz evinde kalabileceğini söyledi. Tek isteğinin de insanların bu dolardan vazgeçmesi olduğunu söyledi. Böyle bir duyarlı insanın olmasından çok mutluyum” diye konuştu.

Lider Olgun - Serhat Demir