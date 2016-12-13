Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına bir geri dönüş de Keçiören Belediyesi'nden geldi. 'Milli Paramız, Milli Davamız' sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 100 dolar veya 100 euro bozduran vatandaşa 1974 klasik model Volkswagen çekiliş ile hediye edilecek. Belediye Başkanı Mustafa Ak kampanyanın çıkış noktasını medyaya anlattı.

Türkiye'de özellikle döviz üzerinden oynanmak istenen bir oyun olduğunu vurgulayan Başkan Ak, "Şuanda biliyorsunuz Türkiye'de özellikle döviz üzerinden oynanmak istenen bir oyun var, Türk ekonomisine darbe vurmak isteyip ve Türkiye'nin dengesini bozmaya çalışan bir lobi var. Bu lobiye karşı sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir tavır koyuş ve ortaya konulan bir mücadele var, biz de bu mücadelenin içerisinde yer almak istedik ve milli paramızı milli davamız olarak görüyoruz, milli paramıza olan yönelimi arttırmak için böyle bir kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

"Milli bir dava olarak görüyoruz"

Neden böyle bir slogan kullandıklarını açıklayan Ak, "Bizim şuanda ekonomimiz güçlü bir ekonomi, bir çok krizi atlattı ve üstesinden geldi. Şimdi de Türkiye ekonomisine dönük olarak da dövizle alakalı, faizle alakalı bir lobi var. Biz burada milli ekonomimizin ayakta kalması için milli paramız olan tl'nin değerlenmesi ve döviz karşısında bu değerini kaybetmemesi için böyle bir kampanyanın içerisinde yer almak istedik ve bunu da milli bir dava olarak görüyoruz. Aynı zamanda bizim 15 Temmuz'daki karşılaşmış olduğumuz darbenin devamı şeklinde olduğunu düşünüyoruz çünkü o dönemde silahla yapamadıklarını şimdi parayla, dövizle, faizle yapmaya çalışıyorlar buna karşı da bir duruş sergilememiz gerekiyor bu nedenle olayı bir milli dava olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf kardeşlerimiz bize bununla alakalı bir teklifte bulundular, biz böyle bir kampanyanın zaten başlangıcını yapacaktık ancak buna bir hediye koymak fikri geldi, 'bu hediyeyi biz karşılayalım, bizim de katkımız olsun' diye esnaf kardeşlerimiz kendi aralarında topladıkları parayla bize bu arabayı getirdiler. Biz de çekilişe koyduk ve her 100 dolar veya 100 euro bozduran fişe bir tane çekiliş numarası vereceğiz ve çekilişe katılan kişiler arasındaki kazanana da bu arabayı hediye edeceğiz. Teşvik konusunda zaten bir eğilim var, vatandaşlar zaten dövizlerini bozduruyorlar bunu kayıtlarda da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun biraz daha teşvikli ve insanları motive edebilecek, eğlenceli bir hale getirmeyi istiyoruz, çünkü bunun bir mücadele olduğunu, kendi ülkesine, kendi ekonomisine, kendi milli parasına sahip çıkmanın bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla bu milli şuur içerisinde olan bütün vatandaşlarımızın katılacağına inanıyorum" diye konuştu.

15 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında sürecek kampanya sonrası 2 Ocak'ta yapılacak çekiliş ile araba sahibini bulacak.