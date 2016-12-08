Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Türkiye genelinde düzenlenen değişik kampanyalarla destekler devam ederken, çektiği ilginç kliplerle dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü Aydın Aydın ise, kendi köyü olan Hakkari’nin Bağışlı Köyünde TL’ye destek verdi. Üzerindeki Türk Lirası kostümü ve başındaki TL tacı ile köydeki akrabalarına da TL’den taç yaptıran Aydın Aydın, koyun sürüsünün içine girerek bestelediği "Başımızın tacı TL, Doları bozduralım hele, duyan duymayana desin, hadi Türkiye el ele, hadi Türkiyem TL’ye" adlı türküyü seslendirdi.

Kar yığınları üzerine kurulan saç soba önünde ısınan Aydın Aydın, dondurucu havaya rağmen kara bata çıka köyün yüksek zirvesine çıkarak türküsünü tamamladı.

"TL’yi baş tacı yaptık"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydın Aydın, 'Başımızın tacı TL' türküsünün söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dolar oyununu bozdurma kampanyasına destek verdim. Ben de bir sanatçı olarak en son düğünde topladığım Dolarları kendi memleketimde bozmak için geldim. Ama kendi memleketimde Doları öyle bir şekilde bozduracağım ki bir daha gelmesin. Burada Hakkari’deki akraba ve yakınlarımızla TL’yi baş tacı yaptık. Elbisemin üstünde Türk Lirası var, bundan sonra bir sanatçı olarak lütfen düğünlerimizde, derneklerimizde gelin ve damada TL takılsın. Ayrıca yıllardır ortalığa atılan dolarlar bundan sonra düğünlerde bize atılmasın ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceğim" dedi.

"Doları Zap Suyu'na havale edeceğim"

Başlarında TL tacı bulunan köylüler ise, "Doları tanımıyoruz, Dolara hayır, TL baş tacımızdır" şeklinde konuştu.

Sanatçı Aydın Aydın, daha sonra Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap Suyu üzerindeki Gençlik Köprüsü üzerinde dolaşarak bir düğünde kazandığı dolarları Zap Suyu'na attı. Sanatçı Aydın Aydın, "Ben de doları bozdur TL’ye geç kampanyasına destek için bir düğünde kazandığım Dolarları, bana verilen bahşişleri kampanyaya destek olsun diye Zap Suyu'na havale ediyorum. Çünkü Zap Suyu nice canları alıp geri vermedi. Aldığı canları ise çok uzağa götürüyor, hiç geri gelmiyor. Ben de TL’yi Hakkari’deki köyümde baş tacı yaptım ve doları da bugün Zap Suyu'na havale edeceğim, bir daha geri gelmesin" şeklinde konuştu.

Sanatçı beraberinde getirdiği çanta dolusu doları Zap Suyu'na boşalttı.

Feyzullah Taş

