İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi’nde kabul edilen karar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan neticesinde Üsküdar Vapur İskelesi ile Üsküdar’ın Harem girişinde bulunan Şemsi Paşa Cami arasındaki alan kazıklı sistem ile doldurularak Üsküdar’a kent meydanı kazandırılacak. Kız Kulesi yönünde bulunan Şemsi Paşa Camisi ile Üsküdar iskelesi arası "kazıklı sistem teras" alanı ile doldurulacak 3 aşamada deniz toplam 13 bin metrekare doldurulacak. Projenin inşaatı 2 yıl içinde tamamlanacak ve 37 milyon 500 bin TL’ye mal olması öngörülüyor.

Projenin birinci aşamasında T şeklinde iskele yapılacak. İskelenin uzunluğu 31 metre olacak. Üzerinde balık avlanabileceği gibi seyir amaçlı da kullanılacak. Meydanın yaklaşık 500 metre aşağısında yapılacak iskele kazıklarla oturtulacak. 300 ton dolgu malzemesi kullanılacak. İkinci bölüm ise seyir teraslarından oluşacak. Proje kapsamında 3 seyir terası yapılacak. Üsküdar Sahil Yolu’na yapılacak seyir terasları 380 metre, 60 ve 30 metre olmak üzere 3 parça halinde yapılacak. Proje bittiğinde toplam bin 826 metrekarelik seyir alanı oluşturulacak. Projenin son aşaması ise Üsküdar Meydanı ele alınacak. Proje sahilde, batıda radar kulesinden başlayıp, kuzeydoğuda gezi parkına kadar bin 200 metre, güneyde Ahmediye Meydanı’ndan denize kadar olan 500 metrelik alanı kapsıyor. Kazanılan alanda yeşil alanlar ve gezi yolları bulunacak.

Bölgeye önemli bir alan kazandıracak olan proje drone ile havadan görüntülendi. Projenin tamamlanmasıyla bölge büyük bir meydana kavuşacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer



