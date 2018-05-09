Diğer
Kategoriler

Dolmabahçe Tünelinde feci kaza

Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan sürücü ve yolcusu yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik felç oldu.

Dolmabahçe Tünelinde feci kaza

09 Mayıs 2018 11:24

Kaza, saat 10.15 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tünelde seyir halinde olan 34 TBL 92 plakalı taksinin sürücüsü Cafer Erkuş, aracın stop etmesi nedeniyle aniden durdu. O esnada taksinin arkasından seyreden Yaşar Kerim Kıyman idaresindeki motosiklet, taksiye arkadan çarptı. Çarpma sonucu sürücü Kıyman ve yolcusu Kerem İdilman yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Tünel trafiği felç oldu

TÜNEL TRAFİĞİ DURDU 

Öte yandan kaza nedeniyle tünel trafiği bir süreliğine durdu. Felç olan trafikten ötürü uzun araç kuyruğu oluştu. Motosikletin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücünün ve yolcusunun kaskları da yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazanla ilgili inceleme başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç