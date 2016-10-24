Edinilen bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi’nde Ali Osman Aydın’ın(54) kullandığı elektrikli bisiklet ile Selim Y. idaresindeki dolmuş taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin altında sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilin altından güçlükle çıkartılan Ali Osman Aydın, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Ali Osman Aydın, yolda hayatını kaybetti.

Kaza sonrası dolmuş taksi sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN