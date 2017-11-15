Dolmuş parası istediği polisi darp etti

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ve sokaklarda gül satan Tayfun H. isimli şahıs, iddiaya göre sivil olarak yoldan geçen bir polis memuruna Canik ilçesine gitmek istediğini ancak parasının olmadığını söyledi. Ardından polis memurundan dolmuş parası isteyen Tayfun H., kendisine para vermeyen polisi darp etti. Daha sonra kaçan ve ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Darp sonucu yaralanan polis memuru ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Şahin Binici