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Dolmuş parası istediği polisi darp etti

Samsun’da bir vatandaş, dolmuş parası istediği polis memurunu darp etti.

Dolmuş parası istediği polisi darp etti

15 Kasım 2017 17:07

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ve sokaklarda gül satan Tayfun H. isimli şahıs, iddiaya göre sivil olarak yoldan geçen bir polis memuruna Canik ilçesine gitmek istediğini ancak parasının olmadığını söyledi. Ardından polis memurundan dolmuş parası isteyen Tayfun H., kendisine para vermeyen polisi darp etti. Daha sonra kaçan ve ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Darp sonucu yaralanan polis memuru ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alarak şikayetçi oldu.  

Şahin Binici

 

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