Beşiktaş'ta hain saldırının yaşandığı alanı ziyaret eden Beşiktaş-Taksim dolmuş durağı esnafı, şehit ve gazi olan polis ve sivil vatandaşların ailelerine ve yakınlarına destek olmak için 'Bugün Kazancım Şehitler Tepesinde Şehit Olan Polis Aileleri İçindir' adlı bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

Taksim-Beşiktaş dolmuş durağı esnafı adına konuşan Akgün Candan "'Ateş düştüğü yeri yakar' sözcüğü artık ortadan kaldırılmıştır. Artık ateş milletimizin içini yakmaktadır. Gün gelecek zaman geçecek belki bunları tarihe gömeceğiz, unutmaya kalkacağız fakat her geçişimizde her seyir halinde her gördüğümüzde o anı yaşayacağız. İnsan yaşamadıkça anlamıyor. Bir şeylerin farkına varmak lazım" şeklinde konuştu.

Esnaf arkadaşlarına seslenen Candan, "Biz de Taksim-Beşiktaş dolmuş durağı esnafı olarak başkanlarımızda dahil olmak üzere böyle bir kampanya başlattık ve mevcut hasılatımızı en iyi şekilde polis aileleri ve şehit yakınlarına armağan ediyoruz. Bir nebze de olsa yaraya ilaç olabiliyorsak, destek çıkabiliyor ve kabul edebiliyorsak bizden mutlusu yoktur. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya da diğer esnaf arkadaşlarında hızla katılacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

"Biz devletimizin milletimizin askerimizin ve polisimizin daima arkasındayız"

Katılım durumuna göre kampanyayı birkaç güne yayabileceklerini söyleyen Akgün Candan, "Sonuçta bir ticari araçtan 3-4 aile geçiniyor ama onlar da seve seve gözlerindeki yaşla umutla bir hayır işlemenin, bir sevap işlemenin sevinci ve mutluluğuyla yerlerinde durmakta kapılarda bizleri beklemekte. Sabahleyin helalleşip çıkıyoruz kapıdan. İçeri girdiğimizde sevinen çocuklarımız gülen yüzler ve gözlerde parıldama bize yetiyor. Biz devletimizin milletimizin askerimizin ve polisimizin daima arkasındayız. Bunu da vurgulamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Doğan Can Cesur- Ufuk Kıvık