Şehir içinde üniversite ile 100 Yıl güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Akharman, yolculardan birinin fenalaşarak baygınlık geçirmesi üzerine ambulansı beklemeden güzergahından saparak yolcularla birlikte direksiyonu Kadirli Devlet Hastanesine doğru kırdı. Vatandaşın baygınlık geçirdiğini gören yolcular, araçta kısa bir süreli panik yaşadılar. 55-60 yaşlarında olduğu belirtilen ve dolmuşa bindikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan erkek yolcuya ilk müdahale yolculardan ve dolmuşta yolcu olarak bulunan sağlık memurundan geldi. Yaklaşık 7-8 dakika sonra vatandaş devlet hastanesine yetiştirildi. İsmi açıklanmayan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şoför Mehmet Akharman ise, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Mehmet Demir