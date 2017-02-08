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Dolmuş şoföründen örnek davranış

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 26 yaşındaki Mehmet Akharman, aracında rahatsızlanarak baygınlık geçiren vatandaşı güzergahından saparak hastaneye yetiştirdi.

Dolmuş şoföründen örnek davranış

08 Şubat 2017 12:32

Şehir içinde üniversite ile 100 Yıl güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Akharman, yolculardan birinin fenalaşarak baygınlık geçirmesi üzerine ambulansı beklemeden güzergahından saparak yolcularla birlikte direksiyonu Kadirli Devlet Hastanesine doğru kırdı. Vatandaşın baygınlık geçirdiğini gören yolcular, araçta kısa bir süreli panik yaşadılar. 55-60 yaşlarında olduğu belirtilen ve dolmuşa bindikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan erkek yolcuya ilk müdahale yolculardan ve dolmuşta yolcu olarak bulunan sağlık memurundan geldi. Yaklaşık 7-8 dakika sonra vatandaş devlet hastanesine yetiştirildi. İsmi açıklanmayan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şoför Mehmet Akharman ise, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.  

Mehmet Demir

Etiketler: dolmuş şoförü, kadirli devlet hastanesi, Mehmet Akharman


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