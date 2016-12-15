Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Dolmuş şoförünün bıçakladığı yaya hastanelik oldu

Dolmuş şoförünün bıçakladığı yaya hastanelik oldu

Samsun'da dolmuş şoförünün bıçakladığı yaya hastanelik oldu.

Dolmuş şoförünün bıçakladığı yaya hastanelik oldu

15 Aralık 2016 16:29

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç.(50) yaya olarak yürürken yanından geçen dolmuş ayna kısmından ona çarptı. Bu sırada araçtan inen dolmuş şoförü kırılan aynasının parasını yayadan istedi. A.Ç., dolmuşun kendisine çarptığını ileri sürerek aynanın parasını vermek istemedi. Öfkelenen dolmuş şoförü bıçakla A.Ç.'ye saldırıldı. Sırtından, sol omzundan, elinden ve başının arka kısmından bıçaklanarak yaralanan A.Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay

Etiketler: dolmuş şoförü, hastanelik, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç