Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç.(50) yaya olarak yürürken yanından geçen dolmuş ayna kısmından ona çarptı. Bu sırada araçtan inen dolmuş şoförü kırılan aynasının parasını yayadan istedi. A.Ç., dolmuşun kendisine çarptığını ileri sürerek aynanın parasını vermek istemedi. Öfkelenen dolmuş şoförü bıçakla A.Ç.'ye saldırıldı. Sırtından, sol omzundan, elinden ve başının arka kısmından bıçaklanarak yaralanan A.Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay