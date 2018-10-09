Dolmuşçular birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firma çalışanları arasında yolcu ve sıra nedeniyle kavga çıktı. Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde çıkan kavgaya, tarafların yakınları da sopalarla müdahil oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar yatıştırıldı. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar Nizip Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.U isimli dolmuş şoförünün öldüğü öğrenilirken, aralarında S.Y, A.F, H.Y. isimli şahıslarında yer aldığı toplam 6 kişi de yaralandı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

