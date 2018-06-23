Diğer
Kategoriler

Dolu Ağrı’yı beyaza bürüdü

Ağrı’da il genelinde etkili olan dolu kentte cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dolu Ağrıyı beyaza bürüdü

23 Haziran 2018 17:06

Kentte öğleden sonra etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Giderek şiddetini arttıran dolu sürücüler başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar da park halinde olan araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla örterek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için iş yerleri ve çatı altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle ara sokaklar göle döndü.  

Abdullah Söylemez

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç