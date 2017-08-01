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Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya salındı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve fırtına felaketinde yaralanan 45 martı, tedavilerini ardından Sarıyer’de doğaya salındı. Renkli görüntülerin oluştuğu olayda, özgürlüğüne kavuşan bazı martılar pike yaparak yeniden uçarken, bazıları da denize inerek suyun keyfini çıkarttı.

Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya salındı

01 Ağustos 2017 09:17
Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya salındı - Tıkla İzle

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve fırtına felaketinin ardından birçok hayvan yaralanmıştı. Yaralı hayvanlardan bazıları vatandaşlar, bazıları da yetkililere tarafından veterinere götürülmüştü. Yaklaşık 200 hayvan yaralı olarak getirildiği veterinerlere götürülürken, içlerinden tedavisi tamamlanan 45 martı tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan martılar ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Müdürlük tarafından kafeslere ve karton kutulara yerleştirilen martılar, Sarıyer Rumeli Feneri köyündeki Marmaracık Tabiat Parkı’nda doğaya salındı.

Bazı martılar pike yaptı bazıları da denize indi

Renkli görüntülerin oluştuğu olay, bazı martılar gökyüzünde pike yaparak yeniden özgürlüğüne kavuşmanın bazıları da denize inerek suyun keyfini çıkarttı. Yetkililer de martıları cep telefonlarıyla görüntüledi. Salıverme esnasında bazı martılarda ters esen rüzgara karşı dengesini kaybederek yere indi. Uçmakta zorlanan bazı martılar ise yerden alınarak tedavisi sürdürülmek üzere veterinere götürüldü.

“45 adet martıyı doğal yaşam ortamına bıraktık”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.Bölge Müdürü Osman Demirel, “Elimizde şu an itibariyle tedavisi tamamlanan 45 adet martıyı yaşadığı ortama doğaya salacağız. Bu martılar geçtiğimiz günlerde yaşanan çok uzun yıllardır ender rastlanan bir afet diyebileceğimiz şiddetli yağışlardan sonra yaralanan hayvanlar. Biz İstanbul genelinde toplam 200 adet martıyı tedavi ettirdik. Bunun dışında yarasa, karga, atmaca ve baykuş gibi 70-80 civarında yine kanatlı hayvan tedavi ettirdiğimiz türler arasında. Bu tedavileri biz İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ndeki arkadaşlara yaptırıyoruz. Bizim kontrolümüz dahilinde tedavi ediliyorlar. Onların tedavisi doğrultusunda iyileşti ve artık doğal hayatına uyum sağlayabilir gibi bir rapor vererek hayvanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor. Bugünde 45 adet martıyı doğal yaşam ortamına bırakacağız” diye konuştu.

Doğan Can Cesur 

 


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